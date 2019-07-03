Более пяти тысяч звонков поступило на горячую линию в Приангарье

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Свыше 5 тысяч звонков поступило на телефон "горячей линии" МЧС России после паводка на территории Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"На данный момент поступило более 5 тысяч обращений. Основной характер звонков связан с вопросами о ходе спасательных работ, ликвидации последствий разгула стихии, о дорожной ситуации; многие уточняют информацию о местонахождении своих родственников, эвакуированных из зоны подтопления, и адреса пунктов временного размещения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, психологи МЧС России продолжают работать в пострадавших от паводка районах. Они находятся в пунктах временного размещения людей, где оказывают информационную и психологическую поддержку пострадавшим.

"Также специалисты психологической службы сопровождают родственников погибших при процедуре опознания, делая ее менее травматичной для людей, которые потеряли близких", - добавил представитель ведомства.

Он напомнил, что телефон "горячей линии" 8-3952-39-99-99 продолжает работать в круглосуточном режиме.