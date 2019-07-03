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РИА Новости

Более пяти тысяч звонков поступило на горячую линию в Приангарье

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна
Вид на подтопленные районы Тулуна
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Свыше 5 тысяч звонков поступило на телефон "горячей линии" МЧС России после паводка на территории Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"На данный момент поступило более 5 тысяч обращений. Основной характер звонков связан с вопросами о ходе спасательных работ, ликвидации последствий разгула стихии, о дорожной ситуации; многие уточняют информацию о местонахождении своих родственников, эвакуированных из зоны подтопления, и адреса пунктов временного размещения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, психологи МЧС России продолжают работать в пострадавших от паводка районах. Они находятся в пунктах временного размещения людей, где оказывают информационную и психологическую поддержку пострадавшим.
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"Также специалисты психологической службы сопровождают родственников погибших при процедуре опознания, делая ее менее травматичной для людей, которые потеряли близких", - добавил представитель ведомства.
Он напомнил, что телефон "горячей линии" 8-3952-39-99-99 продолжает работать в круглосуточном режиме.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС из-за паводка, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек.
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