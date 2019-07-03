Москалькова соболезнует родным и близким погибших подводников

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным, близким и сослуживцам моряков-подводников, погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате, говорится на ее официальной странице в Instagram.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
"Приношу самые искренние соболезнования родным, близким и сослуживцам моряков, погибших в результате пожара на подводном научно-исследовательском аппарате. Это — невосполнимая утрата. Скорблю вместе с вами и готова помочь всем, чем могу… Вечная память павшим при исполнении своего воинского долга!" - написала Москалькова.