Москалькова соболезнует родным и близким погибших подводников

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразила соболезнования родным, близким и сослуживцам моряков-подводников, погибших на научно-исследовательском глубоководном аппарате, говорится на ее официальной странице в Instagram.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.