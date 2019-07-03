Пресс-конференция губернатора Вологодской области об археологии

Участники:
- губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ;
- директор Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева Владимир АРИСТАРХОВ.
Обломки большой деревянной лодки были обнаружены в Вологодской области на берегу Онежского озера. Детали конструкции вынесло штормом и раскидало на расстоянии трех километров. По предварительному заключению специалистов, возраст древесины, из которой выполнена ладья, относится к XVII веку. Такие лодки строили только на русском севере. Вытегорская ладья – уникальный артефакт, не имеющий аналогов не только в России, но и в мире.
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- губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ;
- директор Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева Владимир АРИСТАРХОВ.
Обломки большой деревянной лодки были обнаружены в Вологодской области на берегу Онежского озера. Детали конструкции вынесло штормом и раскидало на расстоянии трех километров. По предварительному заключению специалистов, возраст древесины, из которой выполнена ладья, относится к XVII веку. Такие лодки строили только на русском севере. Вытегорская ладья – уникальный артефакт, не имеющий аналогов не только в России, но и в мире.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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