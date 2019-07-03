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РИА Новости

Пресс-конференция губернатора Вологодской области об археологии

Вчера, 12:23
15
10 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная первым результатам обследования уникальной археологической находки – ладьи допетровской эпохи, обнаруженной в Вологодской области.
Участники:
- губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ;
- директор Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева Владимир АРИСТАРХОВ.

Обломки большой деревянной лодки были обнаружены в Вологодской области на берегу Онежского озера. Детали конструкции вынесло штормом и раскидало на расстоянии трех километров. По предварительному заключению специалистов, возраст древесины, из которой выполнена ладья, относится к XVII веку. Такие лодки строили только на русском севере. Вытегорская ладья – уникальный артефакт, не имеющий аналогов не только в России, но и в мире.

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