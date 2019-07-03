Военные из России и США поддерживают контакты по Сирии, заявил Лавров

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские и американские военные поддерживают контакты по Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается информированности российской стороны, то, как вы знаете, между военными США и РФ в Сирии налажен так называемый канал деконфликтинга, по которому происходит обмен информацией с целью избежать непредвиденных, непреднамеренных инцидентов. Это что касается наших рабочих отношений с американскими военными", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем ОИС Юсефом Ахмедом аль-Усаймином, отвечая на вопрос, была ли Россия информирована американской сторон об авиаударе по позициям международной террористической организации "Аль-Каида"* на северо-западе Сирии.

По словам министра, он считает, что "США понимают сохраняющиеся угрозы терроризма на сирийской территории, особенно, на восточном берегу Евфрата, который США в общем-то незаконно оккупируют по суди дела в целом ряде районов и на котором они осуществляют действия, не совсем вписывающиеся в логику борьбы с терроризмом".

"Борьба с терроризмом должна вестись без каких-либо двойных стандартов и на территории САР, как требует резолюция 2254 (Совета безопасности ООН), эта борьба должна быть бескомпромиссной - будь то на восточном берегу Евфрата, будь в идлибской зоне деэскалации, которую тоже спекулятивно используют для, по сути дела, защиты элементов бывшей "Джебхат ан-Нусры"*. Это все проявление двойных стандартов, мы считаем, что это необходимо исправлять. Эта тема одна из центральных в нашем диалоге с западными коллегами и с другими нашими партнерами, когда мы обсуждаем ситуацию в САР и обсуждаем необходимость выполнять требования Совета безопасности", - добавил он.