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РИА Новости
Война в Сирии

Военные из России и США поддерживают контакты по Сирии, заявил Лавров

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российские и американские военные поддерживают контакты по Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается информированности российской стороны, то, как вы знаете, между военными США и РФ в Сирии налажен так называемый канал деконфликтинга, по которому происходит обмен информацией с целью избежать непредвиденных, непреднамеренных инцидентов. Это что касается наших рабочих отношений с американскими военными", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем ОИС Юсефом Ахмедом аль-Усаймином, отвечая на вопрос, была ли Россия информирована американской сторон об авиаударе по позициям международной террористической организации "Аль-Каида"* на северо-западе Сирии.
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По словам министра, он считает, что "США понимают сохраняющиеся угрозы терроризма на сирийской территории, особенно, на восточном берегу Евфрата, который США в общем-то незаконно оккупируют по суди дела в целом ряде районов и на котором они осуществляют действия, не совсем вписывающиеся в логику борьбы с терроризмом".
"Борьба с терроризмом должна вестись без каких-либо двойных стандартов и на территории САР, как требует резолюция 2254 (Совета безопасности ООН), эта борьба должна быть бескомпромиссной - будь то на восточном берегу Евфрата, будь в идлибской зоне деэскалации, которую тоже спекулятивно используют для, по сути дела, защиты элементов бывшей "Джебхат ан-Нусры"*. Это все проявление двойных стандартов, мы считаем, что это необходимо исправлять. Эта тема одна из центральных в нашем диалоге с западными коллегами и с другими нашими партнерами, когда мы обсуждаем ситуацию в САР и обсуждаем необходимость выполнять требования Совета безопасности", - добавил он.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Война в СирииСергей ЛавровСирияРоссияСШАВ мире
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