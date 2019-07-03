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РИА Новости

Корректировать ПДД нужно с учетом международного опыта, заявил депутат

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В России назрела необходимость изменений Правил дорожного движения, но корректировку следует проводить комплексно и с учетом опыта стран постсоветского пространства, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
Глава ГИБДД РФ Михаил Черников ранее сообщил о создании рабочей группы, которая проанализирует правила дорожного движения и при необходимости подскажет, как их улучшить.
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"Могу сказать лишь о том, что Правила дорожного движения в нынешнее время, к сожалению, не соответствуют вызовам, риском, нашим реалиям. Если взять наших ближайших соседей на постсоветском пространстве - Украину и Белоруссию - там правила дорожного движения более качественные", - сказал Лысаков РИА Новости.
Он пояснил, что в российских ПДД, например, отсутствует понятие "права участников дорожного движения", в отличие от правил в Белоруссии.
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"Вообще правила дорожного движения - это документ, как говорят, написанный кровью, поэтому он должен быть написан чётко, конкретно, определённо, как воинский устав, чтобы не было никаких разночтений", - отметил Лысаков.
"В этом смысле содержательная часть Правил дорожного движения в настоящее время действительно требует глубокой комплексной переработки, пересмотра, поэтому решение совершенно правильное, я его поддерживаю", - отметил депутат.
Лысаков добавил, что необходим комплексный пересмотр ПДД с учетом правоприменительной практики.
"Это достаточно серьезный объём работы, из неё не надо выхватывать какие-то сенсации, это неправильно. Здесь каких-то отдельных новелл не будет. Надо учесть и мировой опыт, и опыт наших соседей на постсоветском пространстве", - сказал депутат.
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Михаил ЧерниковВячеслав ЛысаковГИБДД МВД РФГосдума РФРоссияОбщество
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