В Смоленске уничтожили военные мины, найденные у водохранилища в районе АЭС

ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 3 июл – РИА Новости. Специалисты пожарно-спасательного центра в Смоленске уничтожили мины времен Великой Отечественной войны, найденные на берегу Десногорского водохранилища, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.

По его словам, изъяты и уничтожены на полигоне шесть минометных мин калибра 82 миллиметра и артиллерийский снаряд калибра 45 миллиметров.

"Предметы были обнаружены в Рославльском районе, на берегу Десногорского водохранилища, у Трояновского водосброса", - сказал представитель управления МЧС.