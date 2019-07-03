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РИА Новости

В Смоленске уничтожили военные мины, найденные у водохранилища в районе АЭС

Вчера, 12:19
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ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 3 июл – РИА Новости. Специалисты пожарно-спасательного центра в Смоленске уничтожили мины времен Великой Отечественной войны, найденные на берегу Десногорского водохранилища, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУМЧС.
По его словам, изъяты и уничтожены на полигоне шесть минометных мин калибра 82 миллиметра и артиллерийский снаряд калибра 45 миллиметров.
"Предметы были обнаружены в Рославльском районе, на берегу Десногорского водохранилища, у Трояновского водосброса", - сказал представитель управления МЧС.
На берегу водохранилища располагается Смоленская АЭС. Однако, по словам представителя станции, находка не представляла угрозы. "Это было за пределами наших объектов, очень далеко от территории станции", - сказала собеседница агентства.
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