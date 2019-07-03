ЦИК утвердил список цифровых избирательных участков в Москве

"Московской городской избирательной комиссии не позднее 14 июля 2019 года образовать цифровые избирательные участки в соответствии с указанным перечнем на срок проведения эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, который не может истекать ранее чем через 10 дней со дня самого позднего официального опубликования результатов выборов, на которых проводилось голосование на данных цифровых избирательных участках", - говорится в постановлении ЦИК.

Цифровые избирательные участки в единый день голосования 8 сентября впервые будет использован в Москве на 30 избирательных участках. На 24 из них специально выбраны отдельные избирательные комиссии цифровых избирательных участков, еще на шести комиссии будут выполнять двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках смогут проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 пройдут выборы высших должностных лиц и в 4 - дополнительные выборы депутатов Госдумы.