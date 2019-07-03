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РИА Новости

ЦИК утвердил список цифровых избирательных участков в Москве

Вчера, 12:18
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. ЦИК РФ утвердил перечень из 30 цифровых избирательных участков для голосования на выборах депутатов Госдумы и высших должностных лиц субъектов, проводимых 8 сентября.
Перечень цифровых избирательных участков на выборах 8 сентября в ЦИК направил Мосгоризбирком.
"Московской городской избирательной комиссии не позднее 14 июля 2019 года образовать цифровые избирательные участки в соответствии с указанным перечнем на срок проведения эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках, который не может истекать ранее чем через 10 дней со дня самого позднего официального опубликования результатов выборов, на которых проводилось голосование на данных цифровых избирательных участках", - говорится в постановлении ЦИК.
Цифровые избирательные участки в единый день голосования 8 сентября впервые будет использован в Москве на 30 избирательных участках. На 24 из них специально выбраны отдельные избирательные комиссии цифровых избирательных участков, еще на шести комиссии будут выполнять двойную функцию, работая и по выборам депутатов в Мосгордуму, и по организации голосования в формате цифрового избирательного участка. На этих участках смогут проголосовать избиратели из 20 регионов: в 16 пройдут выборы высших должностных лиц и в 4 - дополнительные выборы депутатов Госдумы.
Главный редактор Независимой газеты Константин Ремчуков
28 июня, 17:42
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