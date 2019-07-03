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РИА Новости

Путин обсудит с правительством реализацию поручений по итогам прямой линии

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
Владимир Путин проводит заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. 24 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на встрече с правительством помимо национальных проектов обсудит реализацию поручений по итогам прямой линии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что у президента в среду будет насыщенный рабочий день: в Большом Кремлевском дворце он примет верительные грамоты у вновь назначенных послов, затем выступит перед участниками международного форума "Развитие парламентаризма" в ЦМТ, а во второй половине дня проведет совещание с членами правительства.
"Сегодня будет рассмотрение текущих вопросов. Путин хотел отдельно поговорить с руководством правительства по тому списку поручений, которые он дал по итогам прямой линии; подписал этот список он вчера, мы его опубликовали", - сообщил Песков в среду.
Обсуждение вопросов, касающихся прямой линии, пройдет в открытом для прессы режиме, добавил он. Представитель Кремля уточнил, что на повестке нынешней встречи главы государства с кабмином будет очень важная профильная тема - о законодательном обеспечении реализации нацпроектов. Он сообщил, что профильных докладчиков - вице-премьеров Антона Силуанова, Максима Акимова и Алексея Гордеева - по итогам рассмотрения попросят рассказать журналистам о том, как шло обсуждение этого вопроса.
"Дело в том, что для реализации фактически каждого нацпроекта требуется определенное количество законодательных инициатив, требуются новые законы и изменение старых. И эта работа также не терпит отлагательства, поэтому назрел серьезный и откровенный разговор на эту тему", - пояснил пресс-секретарь президента.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тверской области Игорь Руденя во время встречи. 25 июня 2019
25 июня, 13:04
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