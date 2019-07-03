Путин обсудит с правительством реализацию поручений по итогам прямой линии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду на встрече с правительством помимо национальных проектов обсудит реализацию поручений по итогам прямой линии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что у президента в среду будет насыщенный рабочий день: в Большом Кремлевском дворце он примет верительные грамоты у вновь назначенных послов, затем выступит перед участниками международного форума "Развитие парламентаризма" в ЦМТ, а во второй половине дня проведет совещание с членами правительства.

"Сегодня будет рассмотрение текущих вопросов. Путин хотел отдельно поговорить с руководством правительства по тому списку поручений, которые он дал по итогам прямой линии; подписал этот список он вчера, мы его опубликовали", - сообщил Песков в среду.

Обсуждение вопросов, касающихся прямой линии, пройдет в открытом для прессы режиме, добавил он. Представитель Кремля уточнил, что на повестке нынешней встречи главы государства с кабмином будет очень важная профильная тема - о законодательном обеспечении реализации нацпроектов. Он сообщил, что профильных докладчиков - вице-премьеров Антона Силуанова, Максима Акимова и Алексея Гордеева - по итогам рассмотрения попросят рассказать журналистам о том, как шло обсуждение этого вопроса.