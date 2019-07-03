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РИА Новости

Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

Вчера, 12:00
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли район Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Васильевская насосная станция расположена в пригороде подконтрольной ДНР Ясиноватой и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах данного района со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала станции.
"Сегодня в 10.47 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовки Второй в направлении Васильевки с применением СПГ, а также стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Глава ДНР Денис Пушилин
2 июля, 20:57
Пушилин заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском
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