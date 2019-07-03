Силовики обстреляли район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР

Васильевская насосная станция расположена в пригороде подконтрольной ДНР Ясиноватой и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах данного района со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала станции.

"Сегодня в 10.47 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Новоселовки Второй в направлении Васильевки с применением СПГ, а также стрелкового оружия. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие", - сказал представитель ДНР в СЦКК.