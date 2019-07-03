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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

Вчера, 11:54
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в среду в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1465 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 396 человек (женщин – 118, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1069 человек (женщин – 321, детей – 545)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились восемь внутренних переселенцев.
Кроме того, за сутки восстановлено семь жилых домов, водонасосная станция в Зебедани провинции Дамаск и хлебопекарня в Эль-Крайя провинции Дейр-эз-Зор.
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Отмечается, что в Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор восьми сирийским гражданам, в том числе четырем детям, оказана медпомощь.
"Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Джасим, Эль-Харра (провинция Деръа) и Дума (провинция Дамаск). Разминировано 2,3 гектара территории. Обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета (ВОП)", - говорится в сообщении.
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