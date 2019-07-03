В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, сообщается в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, опубликованном в среду в Facebook.

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 1465 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 396 человек (женщин – 118, детей – 202), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1069 человек (женщин – 321, детей – 545)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились восемь внутренних переселенцев.

Кроме того, за сутки восстановлено семь жилых домов, водонасосная станция в Зебедани провинции Дамаск и хлебопекарня в Эль-Крайя провинции Дейр-эз-Зор.

Отмечается, что в Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор восьми сирийским гражданам, в том числе четырем детям, оказана медпомощь.