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РИА Новости
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Участники форума "Машук-2019" получат грантовую поддержку

Вчера, 11:53
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© РИА Новости / Алексей ДружининУчастники форума "Машук-2019" получат грантовую поддержку
Участники форума Машук-2019 получат грантовую поддержку
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Участники северо-кавказского молодежного образовательного форума "Машук-2019" в возрасте от 18 до 30 лет смогут получить грантовую поддержку Росмолодежи для реализации проектов, сообщается на сайте организации.
Форум будет длиться три смены, с 9 по 30 августа 2019 года, на территории Ставропольского края.
На первой и второй сменах форума пройдет конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа. Размер гранта для юридических лиц составит до 2,5 миллиона рублей, для физических лиц – до 300 тысяч рублей.
На третьей смене форума состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов для представителей Северо-Кавказского федерального округа, размер гранта – до 1 миллиона рублей.
Также продолжится прием заявок на участие в конкурсе для юридических лиц, размер гранта – до 2,5 миллиона рублей.
Подать проект на конкурс можно как до начала форума, так и во время мероприятия. Прием заявок прекращается за день до начала публичных защит в каждой из смен. На форуме будут проводиться консультации с экспертами, а также презентация проектов в формате публичных защит.
Кроме того, молодые люди, не принимающие участия в форуме, смогут получить грантовую поддержку до 300 тысяч рублей на заочном конкурсе среди физических лиц в рамках форума.
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