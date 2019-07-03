Участники форума "Машук-2019" получат грантовую поддержку

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Участники северо-кавказского молодежного образовательного форума "Машук-2019" в возрасте от 18 до 30 лет смогут получить грантовую поддержку Росмолодежи для реализации проектов, сообщается на сайте организации.

Форум будет длиться три смены, с 9 по 30 августа 2019 года, на территории Ставропольского края.

На первой и второй сменах форума пройдет конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа. Размер гранта для юридических лиц составит до 2,5 миллиона рублей, для физических лиц – до 300 тысяч рублей.

На третьей смене форума состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов для представителей Северо-Кавказского федерального округа, размер гранта – до 1 миллиона рублей.

Также продолжится прием заявок на участие в конкурсе для юридических лиц, размер гранта – до 2,5 миллиона рублей.

Подать проект на конкурс можно как до начала форума, так и во время мероприятия. Прием заявок прекращается за день до начала публичных защит в каждой из смен. На форуме будут проводиться консультации с экспертами, а также презентация проектов в формате публичных защит.