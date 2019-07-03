В ЕР попросили ГП и СК взять на контроль дело калининградских врачей

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Член президиума генсовета "Единой России" Алена Аршинова направила обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ с просьбой взять на контроль расследование дела врачей калининградского роддома Элины Сушкевич и Елены Белой о гибели недоношенного младенца, сообщает пресс-служба партии.

В воскресенье СК РФ сообщил, что по факту гибели младенца в калининградском роддоме №4 в ноябре 2018 года в отношении исполняющей обязанности родильного дома Елены Белой было возбуждено уголовное дело по статье об организации убийства малолетнего. По этому же делу была задержана врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич, которую обвиняют в убийстве младенца. Обе женщины находятся под домашним арестом.

"Мною были направлены официальные обращения на имя генерального прокурора России Юрия Чайки и председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина с просьбой взять на личный контроль расследование уголовного дела в отношении врача из Калининграда Элины Сушкевич и привлечь к расследованию дела ведущих экспертов страны", - цитирует Аршинову пресс-служба партии.