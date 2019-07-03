Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T11:49Z
https://ria.ru/20190703/1556155756.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Посольство США выразило соболезнования семьям погибших в России подводников

Вчера, 11:49
32573
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посольство США в РФ выразило соболезнования семьям погибших российских моряков-подводников.
"Посольство США в РФ выражает глубокие соболезнования семьям и близким моряков-подводников, погибших вчера. Наши мысли и молитвы с ними в это трудное время", - говорится в сообщении американского дипведомства в Twitter.
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Вчера, 01:55
Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате были два Героя России
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
324312617
Обсудить 0
Пожар на подводном аппарате МинобороныРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Минобороны опровергло информацию о "взрыве газа" на подводном аппарате
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Владимир Джабаров
Россия не должна платить долг по взносам в бюджет СЕ, считают в Совфеде
Лента
новостей
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Погибшие подводники были закреплены за военной частью в Петербурге
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Мэй выразила соболезнования в связи с гибелью российских подводников
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
В Якутии на соревнованиях обрушилась деревянная конструкция
Здание Совета Европы в Страсбурге
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Певица Алла Пугачева
РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачевой
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
Лента новостейМолния