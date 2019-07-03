Пострадавшие от наводнения получили питьевую воду с форума "Байкал"

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. 4 тонны питьевой воды направили с молодежного форума "Байкал" в пострадавшие от наводнения территории Приангарья, сообщается на сайте "Роспатриотцентра".
Отгрузка гуманитарной помощи состоялась в день отъезда участников форума, проходившего с 25 июня по 1 июля в Иркутской области.
Организаторы и участники молодежного форума "Байкал" не смогли остаться в стороне от той тяжелой ситуации, которая сложилась сейчас в Иркутской области. Мы решили оказать посильную помощь и направить питьевую воду в терпящие бедствие районы. Сейчас нашим пострадавшим землякам нужна практически любая помощь", – пояснил министр по молодежной политике Иркутской области Александр Попов.
Помощь в отправке питьевой воды оказала администрация Ольхонского района.