Волонтеры помогают ликвидировать последствия паводка в Иркутской области

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости.Активисты всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" помогают при ликвидации последствий паводка в Иркутской области, где введен режим чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении на сайте движения.
Более 50 добровольцев работают в пунктах сбора и выдачи гуманитарной помощи в городах Иркутске, Братске, Ангарске, Черемхово, Усолье-Сибирском и Саянске. Они сортируют продукты питания, одежду и медикаменты.
"Готовность помочь пострадавшим от наводнения в Иркутской области выразили также волонтеры-медики из других регионов Сибири. Мы находимся в ежедневном контакте с нашими иркутскими коллегами и при необходимости отправим туда дополнительные добровольческие силы", – сообщил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.
По данным МЧС России, на сегодняшний день в 55 населенных пунктах Иркутской области остаются подтопленными более 3 тысяч жилых домов с населением свыше 9,8 тысячи человек, 18 социально значимых объектов, более 3,5 тысячи приусадебных участков, семь участков автодорог. Из зоны бедствия спасателями эвакуировано свыше 2,2 тысячи человек, более 630 находятся в 13 пунктах временного размещения. К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено более 1410 человек, 287 единиц техники, 63 плавсредства, четыре воздушных судна.