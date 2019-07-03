Волонтеры помогают ликвидировать последствия паводка в Иркутской области

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости.Активисты всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" помогают при ликвидации последствий паводка в Иркутской области, где введен режим чрезвычайной ситуации, говорится в сообщении на сайте движения.

Более 50 добровольцев работают в пунктах сбора и выдачи гуманитарной помощи в городах Иркутске, Братске, Ангарске, Черемхово, Усолье-Сибирском и Саянске. Они сортируют продукты питания, одежду и медикаменты.

"Готовность помочь пострадавшим от наводнения в Иркутской области выразили также волонтеры-медики из других регионов Сибири. Мы находимся в ежедневном контакте с нашими иркутскими коллегами и при необходимости отправим туда дополнительные добровольческие силы", – сообщил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.