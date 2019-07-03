Стартовал четвертый всероссийский фотопроект Поискового движения России

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Поисковое движение России объявило о старте четвертого всероссийского фотопроекта "Мгновения поиска". Как отмечается в сообщении на сайте движения, цель фотопроекта – привлечь внимание к поисковой работе и популяризировать деятельность поисковых отрядов, направленную на увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории России.

"Это ваша возможность не только рассказать о буднях своего поискового отряда, но и представить свое видение миссии поиска, рассказать об удивительных людях, которые входят в наше движение, и той работе, которую проводят поисковики на протяжении всего года на полях сражений, в архивах, на воинских мемориалах, в музеях", – говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе нужно заполнить онлайн-заявку и прикрепить фотографии. Работы принимаются по пяти номинациям:

"Отрядная жизнь" – фотографии с мероприятий поисковых отрядов (кроме фото из поисковых экспедиций);

"Вахта Памяти" – фотографии из поисковых экспедиций, а также снимки, помогающие установить судьбы защитников Отечества, имена которых стали известны в результате поисковых работ;

"Дорога к обелиску" – фотографии с мероприятий по уходу за воинскими мемориалами, изучению их истории, увековечиванию на них имен погибших защитников Отчества, установлению новых мемориалов и обелисков силами поисковиков;

"Фотопортрет" – портреты поисковиков;

"Место боя" – современные фотографии мест былых сражений.