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Стартовал четвертый всероссийский фотопроект Поискового движения России

Вчера, 11:42
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСтартовал четвертый всероссийский фотопроект "Поискового движения России"
Стартовал четвертый всероссийский фотопроект Поискового движения России
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Поисковое движение России объявило о старте четвертого всероссийского фотопроекта "Мгновения поиска". Как отмечается в сообщении на сайте движения, цель фотопроекта – привлечь внимание к поисковой работе и популяризировать деятельность поисковых отрядов, направленную на увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории России.
"Это ваша возможность не только рассказать о буднях своего поискового отряда, но и представить свое видение миссии поиска, рассказать об удивительных людях, которые входят в наше движение, и той работе, которую проводят поисковики на протяжении всего года на полях сражений, в архивах, на воинских мемориалах, в музеях", – говорится в сообщении.
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Путин отметил важность работы добровольных поисковых отрядов
Для участия в конкурсе нужно заполнить онлайн-заявку и прикрепить фотографии. Работы принимаются по пяти номинациям:
"Отрядная жизнь" – фотографии с мероприятий поисковых отрядов (кроме фото из поисковых экспедиций);
"Вахта Памяти" – фотографии из поисковых экспедиций, а также снимки, помогающие установить судьбы защитников Отечества, имена которых стали известны в результате поисковых работ;
"Дорога к обелиску" – фотографии с мероприятий по уходу за воинскими мемориалами, изучению их истории, увековечиванию на них имен погибших защитников Отчества, установлению новых мемориалов и обелисков силами поисковиков;
"Фотопортрет" – портреты поисковиков;
"Место боя" – современные фотографии мест былых сражений.
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" было создано в апреле 2013 года и является самой крупной организацией, занимающейся полевой и архивной поисковой работой. Движение объединяет более 42 тысяч поисковиков всех возрастов в составе 1428 поисковых отрядов. Региональные отделения движения открыты в 82 субъектах Федерации.
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