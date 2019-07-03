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РИА Новости
Война в Сирии

МИД РФ обеспокоен попытками США спекулировать на курдском факторе в Сирии

Вчера, 11:37
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва обеспокоена попытками США спекулировать на курдском факторе в САР и использовании курдов для подрыва целостности Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарём Организации исламского сотрудничества Юсефом Ахмедом аль-Усаймином.
Глава российского МИД отметил, что сирийские курды проявляют интерес к диалогу с Дамаском, Москва будет приветствовать такое развитие ситуации.
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"Есть, правда, и помеха, которая заключается в том, что США, к сожалению, спекулируют на курдском факторе. Пытаются использовать курдов для сколачивания на восточном берегу Евфрата квазигосударства, в том числе на тех территориях, на которых курды в Сирии раньше не проживали", - сказал Лавров
По его словам, тем самым "курдов используют для того, чтобы продвигать линию, по сути дела, на подрыв территориальной целостности Сирийской арабской республики и к тому же вбивать клин между курдами и арабскими племенами, которые веками жили на этих территориях".
"Есть информация о серьёзных столкновениях между курдами и арабскими племенами. Нас это тревожит. Надеюсь, что США будут избегать действий, нарушающих резолюции СБ ООН, нарушающих баланс интересов всех проживающих на территории Сирии этноконфессиональных групп", - добавил Лавров.
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