МИД РФ обеспокоен попытками США спекулировать на курдском факторе в Сирии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Москва обеспокоена попытками США спекулировать на курдском факторе в САР и использовании курдов для подрыва целостности Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарём Организации исламского сотрудничества Юсефом Ахмедом аль-Усаймином.

Глава российского МИД отметил, что сирийские курды проявляют интерес к диалогу с Дамаском, Москва будет приветствовать такое развитие ситуации.

"Есть, правда, и помеха, которая заключается в том, что США, к сожалению, спекулируют на курдском факторе. Пытаются использовать курдов для сколачивания на восточном берегу Евфрата квазигосударства, в том числе на тех территориях, на которых курды в Сирии раньше не проживали", - сказал Лавров

По его словам, тем самым "курдов используют для того, чтобы продвигать линию, по сути дела, на подрыв территориальной целостности Сирийской арабской республики и к тому же вбивать клин между курдами и арабскими племенами, которые веками жили на этих территориях".