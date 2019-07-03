В УФСИН объяснили обрушение забора колонии в Брянской области

БРЯНСК, 3 июл – РИА Новости. Шквалистый ветер сильно повредил ограждение внешней запретной зоны исправительной колонии УФСИН №6 в Клинцовском районе Брянской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УФСИН России по региону.

"В исправительной колонии №6 УФСИН России по Брянской области в результате грозы со шквалистым ветром сильно наклонилось два пролета ограждения внешней запретной зоны участка №1", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что накануне по территории Клинцовского района, где находится колония, прошел циклон со шквалистым ветром, в результате чего были повалены деревья, повреждены линии электропередач.