Пресс-конференция об экологических проблемах Байкала

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта "Экология" планируются работы по сохранению озера Байкал. Каковы главные экологические вызовы и угрозы для экосистемы Байкала? Какова ситуация со строительством заводов в поселке Култук? В какие сроки планируется рекультивировать отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината? Насколько поможет экологии ограничение потока туристов? Какие законопроекты, направленные на защиту озера, рассматривают парламентарии?
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Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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