Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T11:27Z
https://ria.ru/20190703/1556153301.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция об экологических проблемах Байкала

Вчера, 11:26
10
9 июля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА на тему: "Защита Байкала: экологические угрозы и пути решения проблем".
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта "Экология" планируются работы по сохранению озера Байкал. Каковы главные экологические вызовы и угрозы для экосистемы Байкала? Какова ситуация со строительством заводов в поселке Култук? В какие сроки планируется рекультивировать отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината? Насколько поможет экологии ограничение потока туристов? Какие законопроекты, направленные на защиту озера, рассматривают парламентарии?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Пресс-конференция финансового омбудсмена Павла Медведева
РИА
Новости
Пресс-конференция о ценах на бензин и мерах по их регулированию
Пресс-конференция председателя Попечительского совета РВИО Сергея Иванова
Пресс-конференция о развитии ситуации на Украине
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Иконка социальной сети Instagram
В работе Instagram произошел сбой
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Смартфон
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с членами комиссии по установлению причин инцидента на глубоководном аппарате в Североморске
Шойгу рассказал о пожаре на глубоководном аппарате
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
Лента новостейМолния