Пресс-конференция об экологических проблемах Байкала

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9 июля в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА на тему: "Защита Байкала: экологические угрозы и пути решения проблем".