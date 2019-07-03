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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков

Вчера, 11:21
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Представительство Европейского Союза в России выразило соболезнования в связи с трагической гибелью 14 моряков-подводников на глубоководном аппарате Минобороны РФ.
"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море", - сообщило представительство ЕС в Twitter.
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Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате были два Героя России
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныЕвросоюзРоссия
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