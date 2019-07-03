Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Представительство Европейского Союза в России выразило соболезнования в связи с трагической гибелью 14 моряков-подводников на глубоководном аппарате Минобороны РФ.
"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море", - сообщило представительство ЕС в Twitter.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.