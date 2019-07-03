В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим

КРАСНОЯРСК, 3 июл - РИА Новости. Гидрологи зафиксировали повышение уровня реки Витим на востоке Иркутской области на 10-30 сантиметров и прогнозируют дальнейший рост уровня воды в течение суток, сообщает МЧС по области.

"Третьего июля на реке Витим отмечается повышение уровня воды на 10 – 30 сантиметров. В настоящий момент уровень воды составляет 214 сантиметров, прогнозируется его повышение в ближайшие сутки до 215-235 сантиметров при отметке уровня выхода воды на пойму 1170 сантиметров", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, на реках Ия, Бирюса отмечено понижение уровня воды до 150 – 160 сантиметров, на остальных реках области – на 10 – 45 сантиметров.

"На реке Ие в районе города Тулуна уровень воды на сегодняшний день составляет 786 сантиметров при критических отметках 700 сантиметров", - отмечают в МЧС.