Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.

Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате были два Героя России

Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате были два Героя России

"Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара на глубоководном аппарате моряков-подводников. По информации МО РФ среди них были и Герои России. Ушли из жизни настоящие патриоты, достойные сыновья России. Вечная память!" - написал он в Telegram-канале.