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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников

Вчера, 11:20
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Вчера, 01:55
Среди погибших при пожаре на глубоководном аппарате были два Героя России
"Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших в результате пожара на глубоководном аппарате моряков-подводников. По информации МО РФ среди них были и Герои России. Ушли из жизни настоящие патриоты, достойные сыновья России. Вечная память!" - написал он в Telegram-канале.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныРамзан КадыровРоссияОбщество
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