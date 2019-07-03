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РИА Новости

В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом

Вчера, 11:18
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер назвал прорывом разведение сил конфликтующих сторон в районе Станицы Луганской в Донбассе, связав это с изменившейся ситуацией в стране после президентских выборов и призвав Россию воспользоваться ею ради реализации минских соглашений.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.
"Мы увидели позитивное развитие в застарелой проблеме Станицы Луганской, мы наконец-то увидели разведение сил с обеих сторон", - заявил он на презентации председательства Финляндии в Совете ЕС, которая прошла в среду в Москве.
По его словам, "это в некоторой степени прорыв и проявление не в последнюю очередь гибкости, которой ранее не хватало с обеих сторон, в том числе со стороны Украины". Он отметил, что это в том числе может быть связано с результатами президентских выборов на Украине.
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прбыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
1 июля, 12:37
Никто воевать не хочет: политолог оценил разведение сил в Станице ЛуганскойВладимир Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской, назвав это шагом к устойчивому прекращению огня в Донбассе. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак, это событие можно занести в актив украинского президента.
"Со стороны ЕС мы считаем, что Россия должна воспользоваться новой ситуацией на Украине и подойти к следующему раунду переговоров контактной группы в Минске и других переговоров непредвзято, с открытыми глазами", - добавил он.
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