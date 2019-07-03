В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом

Местные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер назвал прорывом разведение сил конфликтующих сторон в районе Станицы Луганской в Донбассе, связав это с изменившейся ситуацией в стране после президентских выборов и призвав Россию воспользоваться ею ради реализации минских соглашений.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

"Мы увидели позитивное развитие в застарелой проблеме Станицы Луганской, мы наконец-то увидели разведение сил с обеих сторон", - заявил он на презентации председательства Финляндии в Совете ЕС, которая прошла в среду в Москве.

По его словам, "это в некоторой степени прорыв и проявление не в последнюю очередь гибкости, которой ранее не хватало с обеих сторон, в том числе со стороны Украины". Он отметил, что это в том числе может быть связано с результатами президентских выборов на Украине.