Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T11:07Z
https://ria.ru/20190703/1556152433.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/150738/54/1507385438_0:157:3104:1902_1036x0_80_0_0_722a60d8f1bcaed9bd6890b2b7a3a90d.jpg
РИА Новости

МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом

Вчера, 11:07
346
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлександр Панкин
Александр Панкин
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. России необходимо противодействовать дискриминации своих производителей за рубежом и продвигать свою продукцию на зарубежных рынках, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на расширенном совещании президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) России с представителями ТПП РФ за границей.
"Две задачи - это противодействие дискриминации российских производителей, экспортеров... и поддержка, продвижение интересных людей, проектов, продуктов и товаров и услуг", - отметил он.
По словам Пакина, особое значение в текущих условиях имеет хорошее знание истории ведения бизнеса в стране.
"Не просто открыть дочернюю компанию, а знать те подводные камни, которые сегодня иногда становятся барьерами в условиях кампании по продвижению образа токсичности российского бизнеса", - подчеркнул замминистра.
Владимир Путин
25 февраля, 13:36
Путин поручил защитить российских производителей гербицидов от демпинга
1120000
Обсудить 0
Александр ПанкинМИД РФЭкономика
Рекомендуем
Московская городская избирательная комиссия
Мосгоризбирком назвал давление на комиссию недопустимым
РИА
Новости
Пресс-конференция о ценах на бензин и мерах по их регулированию
В Башкирии школьник за рулем автомобиля сбил пенсионерку
На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
Лента
новостей
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
Американская военная техника в Сирии
В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Эво Моралес: весь мир считает Трампа врагом номер один жизни и человечества
В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД РФ обеспокоен попытками США спекулировать на курдском факторе в Сирии
Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер
В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
Танк Т-14 Армата
В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
Лента новостейМолния