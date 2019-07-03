МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. России необходимо противодействовать дискриминации своих производителей за рубежом и продвигать свою продукцию на зарубежных рынках, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин на расширенном совещании президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) России с представителями ТПП РФ за границей.

"Две задачи - это противодействие дискриминации российских производителей, экспортеров... и поддержка, продвижение интересных людей, проектов, продуктов и товаров и услуг", - отметил он.

По словам Пакина, особое значение в текущих условиях имеет хорошее знание истории ведения бизнеса в стране.