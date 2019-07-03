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РИА Новости

Пресс-конференция о ценах на бензин и мерах по их регулированию

Вчера, 11:06
28
4 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция по итогам исследования "Россияне – о ценах на бензин и мерах Правительства по их регулированию", проведенного холдингом "Ромир".
Участники:
- директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна СОВЕТОВА;
- доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег ЧЕРЕДНИЧЕНКО;
- президент Российского топливного союза Евгений АРКУША;
- ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь ЮШКОВ.

Перед завершением действия соглашения между Правительством Российской Федерации и нефтяниками в июне текущего года холдинг "Ромир" провел опрос среди автолюбителей, проживающих во всех регионах России, о ситуации с ценами на топливном рынке. В ходе мероприятия эксперты озвучат результаты исследования и обсудят меры по регулированию ценовой политики на моторное топливо.

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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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