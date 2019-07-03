Пресс-конференция о ценах на бензин и мерах по их регулированию

Участники:
- директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна СОВЕТОВА;
- доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег ЧЕРЕДНИЧЕНКО;
- президент Российского топливного союза Евгений АРКУША;
- ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь ЮШКОВ.
Перед завершением действия соглашения между Правительством Российской Федерации и нефтяниками в июне текущего года холдинг "Ромир" провел опрос среди автолюбителей, проживающих во всех регионах России, о ситуации с ценами на топливном рынке. В ходе мероприятия эксперты озвучат результаты исследования и обсудят меры по регулированию ценовой политики на моторное топливо.
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- директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна СОВЕТОВА;
- доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег ЧЕРЕДНИЧЕНКО;
- президент Российского топливного союза Евгений АРКУША;
- ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь ЮШКОВ.
Перед завершением действия соглашения между Правительством Российской Федерации и нефтяниками в июне текущего года холдинг "Ромир" провел опрос среди автолюбителей, проживающих во всех регионах России, о ситуации с ценами на топливном рынке. В ходе мероприятия эксперты озвучат результаты исследования и обсудят меры по регулированию ценовой политики на моторное топливо.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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