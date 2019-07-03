Пресс-конференция о ценах на бензин и мерах по их регулированию

28

4 июля в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция по итогам исследования "Россияне – о ценах на бензин и мерах Правительства по их регулированию", проведенного холдингом "Ромир".