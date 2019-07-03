В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ситуация в Сирии никак не изменилась после заявления США о выводе войск из страны, поскольку у Штатов нет конкретной стратегии в этом вопросе, заявил РИА Новости глава комитета по внешним связям парламента Сирии Бутрус Марджана.
"Заявление (о выводе войск США) было сделано только для публикаций в СМИ. Ничего не произошло в районе боевых действий (в Сирии). Реальность на местах весьма отличается от того, что было заявлено. До сих пор, по моему мнению, у США так и не сложилась стратегия в отношении того, что происходит в регионе восточного берега Евфрата", - заявил Марджана.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.