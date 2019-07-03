В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны

"Заявление (о выводе войск США) было сделано только для публикаций в СМИ. Ничего не произошло в районе боевых действий (в Сирии). Реальность на местах весьма отличается от того, что было заявлено. До сих пор, по моему мнению, у США так и не сложилась стратегия в отношении того, что происходит в регионе восточного берега Евфрата", - заявил Марджана.