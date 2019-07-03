Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T11:00Z
https://ria.ru/20190703/1556152212.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154828/14/1548281409_0:131:3057:1851_1036x0_80_0_0_8d6a466151e22735393f6adec451edb5.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны

Вчера, 11:00
285
© AFP 2019 / Delil SouleimanАмериканская военная техника в Сирии
Американская военная техника в Сирии
© AFP 2019 / Delil Souleiman
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ситуация в Сирии никак не изменилась после заявления США о выводе войск из страны, поскольку у Штатов нет конкретной стратегии в этом вопросе, заявил РИА Новости глава комитета по внешним связям парламента Сирии Бутрус Марджана.
"Заявление (о выводе войск США) было сделано только для публикаций в СМИ. Ничего не произошло в районе боевых действий (в Сирии). Реальность на местах весьма отличается от того, что было заявлено. До сих пор, по моему мнению, у США так и не сложилась стратегия в отношении того, что происходит в регионе восточного берега Евфрата", - заявил Марджана.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на заседании Центра приема, распределения и размещения беженцев. 11 декабря 2018
10 июня, 12:23
Минобороны: США могут спровоцировать возвращение террористов в Сирию
010300
Обсудить 1
Война в СирииСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МИД РФ обеспокоен попытками США спекулировать на курдском факторе в Сирии
РИА
Новости
Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес
Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
Вид на город Алеппо
В Сирии рассказали, кому отдадут предпочтение в восстановлении страны
На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
Лента
новостей
Москва и Дамаск обеспокоены тем, как Вашингтон освещает ситуацию в Сирии
Александр Панкин
МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
Пресс-конференция о ценах на бензин и мерах по их регулированию
В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
В Башкирии школьник за рулем автомобиля сбил пенсионерку
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Военные из России и США поддерживают контакты по Сирии, заявил Лавров
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
Сирийские беженцы в лагере Рукбан на границе Иордании с Сирией
Около 28 тысяч сирийцев не могут покинуть лагерь беженцев Рукбан
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
Эво Моралес: весь мир считает Трампа врагом номер один жизни и человечества
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вершинин: формирование конституционного комитета Сирии близко к завершению
Московская городская избирательная комиссия
Мосгоризбирком назвал давление на комиссию недопустимым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента новостейМолния