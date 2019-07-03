После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи животных, погибших во время паводка в Иркутской области, уже утилизировали, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее региональное министерство сельского хозяйства сообщило, что в нескольких районах области от паводка пострадали 44 хозяйства, затопленными оказались более 6,5 тысячи гектаров зерновых культур, 4 тысячи гектаров кормовых культур, 400 гектаров пастбищ. Отмечалось, что поголовье скота, утраченного из-за паводка в Приангарье, исчисляется несколькими тысячами.

На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь. Восстановлено электроснабжение в 46 населенных пунктах из 60. Без электричества остаются 8,4 тысячи человек.