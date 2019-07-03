Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T10:50Z
https://ria.ru/20190703/1556151880.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных

Вчера, 10:50
237
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи животных, погибших во время паводка в Иркутской области, уже утилизировали, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее региональное министерство сельского хозяйства сообщило, что в нескольких районах области от паводка пострадали 44 хозяйства, затопленными оказались более 6,5 тысячи гектаров зерновых культур, 4 тысячи гектаров кормовых культур, 400 гектаров пастбищ. Отмечалось, что поголовье скота, утраченного из-за паводка в Приангарье, исчисляется несколькими тысячами.
"За минувшие сутки уничтожено 797 трупов животных, всего – 1608", - сказал собеседник агентства.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь. Восстановлено электроснабжение в 46 населенных пунктах из 60. Без электричества остаются 8,4 тысячи человек.
Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника
Вчера, 09:30
Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника
010500
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиИркутская областьПроисшествия
Рекомендуем
Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
РИА
Новости
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
В Бурятии предупредили о повышении уровня воды в реках
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
Лента
новостей
Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника
Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника
В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
В двух районах Иркутской области повышается уровень воды в реке Уда
Знак доллара на табло курса обмена валют
В Москве кассир обменного пункта сбежала с 41 миллионом рублей
Сибирский ученый открыл новый род моллюсков
Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов
Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий
Спикер Рады потребовал предоставить данные о месте проживания Шария
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
Движение поездов на линии Париж-Милан временно приостановлено из-за оползня
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента новостейМолния