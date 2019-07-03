Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья

КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Собранной для пострадавших от паводка жителей Иркутской области одежды достаточно, есть потребность в предметах гигиены, консервах и одноразовой посуде, сообщает пресс-служба губернатора.

"В пострадавших территориях достаточно одежды. Есть необходимость: матрасы, подушки, одеяла, постельной белье, полотенца; мыло, порошок; продукты питания только длительного хранения; одноразовая посуда; подгузники; детское питание", - говорится в сообщении.

В пресс-службе просят предварительно упаковать, отсортировать и подписать пакеты с помощью, так как на это у волонтеров уходит много времени.