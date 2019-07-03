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РИА Новости

Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья

Вчера, 10:48
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© РИА Новости /  Светлана ЗадераПоследствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости /  Светлана Задера
КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Собранной для пострадавших от паводка жителей Иркутской области одежды достаточно, есть потребность в предметах гигиены, консервах и одноразовой посуде, сообщает пресс-служба губернатора.
"В пострадавших территориях достаточно одежды. Есть необходимость: матрасы, подушки, одеяла, постельной белье, полотенца; мыло, порошок; продукты питания только длительного хранения; одноразовая посуда; подгузники; детское питание", - говорится в сообщении.
В пресс-службе просят предварительно упаковать, отсортировать и подписать пакеты с помощью, так как на это у волонтеров уходит много времени.
На утро 3 июля, в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь.
Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника
Вчера, 09:30
Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника
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