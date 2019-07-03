Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья

КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Собранной для пострадавших от паводка жителей Иркутской области одежды достаточно, есть потребность в предметах гигиены, консервах и одноразовой посуде, сообщает пресс-служба губернатора.
"В пострадавших территориях достаточно одежды. Есть необходимость: матрасы, подушки, одеяла, постельной белье, полотенца; мыло, порошок; продукты питания только длительного хранения; одноразовая посуда; подгузники; детское питание", - говорится в сообщении.
В пресс-службе просят предварительно упаковать, отсортировать и подписать пакеты с помощью, так как на это у волонтеров уходит много времени.
На утро 3 июля, в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь.