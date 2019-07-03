Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве. 3 июля 2019

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Козлов перечислил ряд мер в сфере сельского хозяйства, которые позволили бы повысить экономический рост регионов Дальнего Востока.

В среду в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" проходит итоговое заседание коллегии министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, где подводятся итоги его деятельности в 2018 году и обозначаются задачи на 2019 год.

"Ускорить экономический рост регионов Дальнего Востока помогут и такие меры, как, например, компенсация затрат на мелиорацию и известкование почв сельскохозяйственным проектам. Введение залежей в оборот поможет привлечь новых инвесторов. А если увеличить размер возмещения части понесенных затрат на создание молочных ферм и ввести возмещение на создание теплиц, то это позволит кратно увеличить число предприятий, которые будут поставлять на местный рынок молочную продукцию и овощи", - сказал Козлов во время выступления.