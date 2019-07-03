Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - РИА Новости. Синоптики из-за подхода к югу Китая тайфуна опасаются повторения в Приморье сценария Иркутской области, сообщает Примгидромет.

Глава Примгидромета Борис Кубай, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что с 5 июля в Приморье из-за антициклона ожидается рост температур воздуха до 30 градусов и выше. По его словам, обычно жара после этого сменяется ливнями.

"Природа наводнений в Иркутской области именно отсюда. В район Байкала в течение определенного количества времени с территории Китая и Монголии активно выносилось и нагнеталось тепло, практически тропическая воздушная масса. И стоило к этому району подойти обычному циклону и даже не тайфуну, как возникла взрывная конвекция, непрерывно образующая всё новые и новые кучево-дождевые облака, проливающие на землю тонны воды", - сказал Кубай.

По его словам, он опасается повторения такого сценария в Приморье.

"Опасаюсь... Процесс поступления тропического воздуха с юга на север Китая не прекращается. Очередную порцию сюда забросит тайфун "Мун", который в ближайшее время выйдет на юг Китая через остров Хайнань. В Китае он и исчезнет, но его воздушная масса будет мигрировать не так далеко от наших границ. Вторым важным фактором является охотоморский антициклон, который будет забрасывать более холодный воздух с востока. И всё будет зависеть от того, где, над какой территорией и когда воздушные массы будут сталкиваться между собой", - отметил синоптик.

Он добавил, что вызвать ливни в Приморье в этом случае может даже самый небольшой атмосферный фронт. Поэтому синоптики переходят на усиленный режим работы, проводятся тренировки оперативных специалистов на случай угрозы стихии. Кубай добавил, что в районах края нужно убедиться в том, что русла рек чистые.