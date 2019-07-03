Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении лидеру Белоруссии Александру Лукашенко с Днем независимости республики, который в 2019 году совпадает с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков, подчеркнул, что узы братской дружбы являются залогом прочности российско-белорусских отношений.