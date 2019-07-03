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РИА Новости
Союзное государство

Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений

Вчера, 10:41
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении лидеру Белоруссии Александру Лукашенко с Днем независимости республики, который в 2019 году совпадает с 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков, подчеркнул, что узы братской дружбы являются залогом прочности российско-белорусских отношений.
Путин отметил, что россияне и белорусы "свято чтят память о мужестве и героизме тех, кто в суровые военные годы встал на защиту Отечества".
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 19 июня 2018
30 июня, 00:10
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
"Важно, что узы братской дружбы и взаимопомощи, завещанные отцами и дедами, и сегодня являются залогом прочности российско-белорусских отношений", – говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Кремля.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
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