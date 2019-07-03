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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии рассказали, кому отдадут предпочтение в восстановлении страны

Вчера, 10:33
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сирийские власти в вопросе восстановления страны будут отдавать предпочтение помощи тех стран, которые поддерживали Дамаск в ходе гражданской войны, заявил РИА Новости глава комитета по внешним связям парламента Сирии Бутрус Марджана.
"Для нас тот, кто помогал сирийцам в кризисе, имеет приоритет в том, чтобы участвовать в восстановлении страны", - сказал Марджана, добавив, что участие западных стран в этом процессе зависит от их политики по отношению к Сирии.
"Если они будут вести позитивную политику для нас, в отношении сирийского правительства, тогда мы можем обсудить восстановление", - добавил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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