В Сирии рассказали, кому отдадут предпочтение в восстановлении страны

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сирийские власти в вопросе восстановления страны будут отдавать предпочтение помощи тех стран, которые поддерживали Дамаск в ходе гражданской войны, заявил РИА Новости глава комитета по внешним связям парламента Сирии Бутрус Марджана.

"Для нас тот, кто помогал сирийцам в кризисе, имеет приоритет в том, чтобы участвовать в восстановлении страны", - сказал Марджана, добавив, что участие западных стран в этом процессе зависит от их политики по отношению к Сирии.

"Если они будут вести позитивную политику для нас, в отношении сирийского правительства, тогда мы можем обсудить восстановление", - добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ*. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.