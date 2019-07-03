В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Хама – два, Идлиб – два", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.