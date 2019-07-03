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РИА Новости
Война в Сирии

В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Вчера, 10:16
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкНабережная реки Оронт в городе Хама
Набережная реки Оронт в городе Хама
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Набережная реки Оронт в городе Хама. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - четыре, сообщается в информационном бюллетене на странице Минобороны РФ в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре факта открытия огня в провинциях: Хама – два, Идлиб – два", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.
В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались, их 2527. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось, их 234.
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