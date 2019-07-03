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РИА Новости
Война в Сирии

Вершинин: формирование конституционного комитета Сирии близко к завершению

Вчера, 10:15
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Формирование конституционного комитета Сирии близко к завершению, осталось согласовать последние детали, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы готовы к тому, чтобы он начал работу как можно быстрее. Важно согласовать остающиеся детали, мы уже близки", - сказал Вершинин.
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Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
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Война в СирииСергей ВершининСирияВ мире
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