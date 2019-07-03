В двух районах Иркутской области повышается уровень воды в реке Уда

ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Уровень воды в реке Уда повышается в двух населенных пунктах - Полинчет и Кондратьево - Тайшетского района Иркутской области, погибших и пострадавших нет, сообщает региональное ГУ МЧС.
"На данный момент в поселке Полинчет подтоплено семь домов, в которых проживает 11 человек. В селе Кондратьево пострадало шесть домов, в которых проживают 25 человек", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, жители подтопленных домовладений размещены у родственников. Погибших и пострадавших нет. На место направлен вертолет Ми-8 МЧС со спасателями на борту.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь.