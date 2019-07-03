Африка не должна стать жертвой неоколониализма, заявил Володин

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Африка - один из самых быстро развивающихся регионов мира, и очень важно не допустить возрождения неоколониализма и хищнического отношения к ее ресурсам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании парламентской конференции "Россия - Африка".

В своём выступлении спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что отношения России и Африки всегда характеризовались как отношения равноправных партнёров, что позволяет эффективно развивать двусторонние контакты.

Он подчеркнул, что Африка сегодня - один из самых быстро развивающихся регионов мира, где среднегодовые темпы прироста ВВП достигают 3,5-5%.

"Важно коснуться вопроса, который для нас всех хорошо понятен, мы должны здесь консолидировать усилия, потому что позиция по этому важному направлению, думаю, у всех одна: нам нельзя допустить возрождение неоколониализма, хищнического отношения к ресурсам Африки. Для этого необходимо защитить суверенное право африканских государств им самим строить свое будущее", - добавил Володин.

По его словам, Россия заинтересована во взаимовыгодном партнерстве со странами Африки на благо процветания всех сторон.

"Речь идет не только о сфере военно-технического сотрудничества, борьбе с терроризмом, обеспечении кибербезопасности, но речь идёт и о развитии электроэнергетики, машиностроения, внедрении современных информационных технологий, производстве удобрений", - отметил спикер Госдумы.

Также парламентарий выразил надежду, что проходящая конференция внесет вклад в расширение сотрудничества с африканскими странами.