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РИА Новости

Африка не должна стать жертвой неоколониализма, заявил Володин

Вчера, 10:09
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Африка - один из самых быстро развивающихся регионов мира, и очень важно не допустить возрождения неоколониализма и хищнического отношения к ее ресурсам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании парламентской конференции "Россия - Африка".
В своём выступлении спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что отношения России и Африки всегда характеризовались как отношения равноправных партнёров, что позволяет эффективно развивать двусторонние контакты.
Он подчеркнул, что Африка сегодня - один из самых быстро развивающихся регионов мира, где среднегодовые темпы прироста ВВП достигают 3,5-5%.
"Важно коснуться вопроса, который для нас всех хорошо понятен, мы должны здесь консолидировать усилия, потому что позиция по этому важному направлению, думаю, у всех одна: нам нельзя допустить возрождение неоколониализма, хищнического отношения к ресурсам Африки. Для этого необходимо защитить суверенное право африканских государств им самим строить свое будущее", - добавил Володин.
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По его словам, Россия заинтересована во взаимовыгодном партнерстве со странами Африки на благо процветания всех сторон.
"Речь идет не только о сфере военно-технического сотрудничества, борьбе с терроризмом, обеспечении кибербезопасности, но речь идёт и о развитии электроэнергетики, машиностроения, внедрении современных информационных технологий, производстве удобрений", - отметил спикер Госдумы.
Также парламентарий выразил надежду, что проходящая конференция внесет вклад в расширение сотрудничества с африканскими странами.
В Москве проходит второй Международный форум "Развитие парламентаризма", организованный Государственной думой. В этом году в столицу приехали гости из 132 государств – 41 спикер парламентов, около 800 парламентариев и экспертов. Конференция "Россия - Африка" проходит в рамках межпарламентского форума.
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Вячеслав ВолодинАфрикаВ мире
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