Медведев уверен, что Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество

МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с Днем независимости республики отметил, что уверен в продолжении эффективного развития всего комплекса российско-белорусских связей.

Как сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера, поздравления с Днем независимости Белоруссии, который празднуется 3 июля, поступают в адрес главы государства Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных стран, иностранных политических и общественных деятелей, руководства интеграционных объединений. От имени правительства Российской Федерации и себя лично поздравление главе белорусского государства адресовал и премьер-министр России.

"Российский и белорусский народы с давних пор связывают тесные узы дружбы и взаимопомощи, которые сегодня составляют прочный фундамент стратегического партнерства и союзничества наших стран", - процитировали в пресс-службе поздравление российского премьера.