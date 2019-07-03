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РИА Новости

Медведев уверен, что Россия и Белоруссия будут развивать сотрудничество

Вчера, 10:06
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МИНСК, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в поздравлении президенту Белоруссии Александру Лукашенко в связи с Днем независимости республики отметил, что уверен в продолжении эффективного развития всего комплекса российско-белорусских связей.
Как сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера, поздравления с Днем независимости Белоруссии, который празднуется 3 июля, поступают в адрес главы государства Лукашенко и белорусского народа от руководителей зарубежных стран, иностранных политических и общественных деятелей, руководства интеграционных объединений. От имени правительства Российской Федерации и себя лично поздравление главе белорусского государства адресовал и премьер-министр России.
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"Российский и белорусский народы с давних пор связывают тесные узы дружбы и взаимопомощи, которые сегодня составляют прочный фундамент стратегического партнерства и союзничества наших стран", - процитировали в пресс-службе поздравление российского премьера.
Медведев отметил успешное развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, рост связей между деловыми сообществами и регионами. "Ведется важная работа по дальнейшему интеграционному сближению в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. Убежден, что совместными усилиями мы продолжим эффективное развитие всего комплекса российско-белорусских связей", - говорится в поздравлении.
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