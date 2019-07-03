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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в 30 нарушениях перемирия за сутки

Вчера, 09:58
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ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Украинские силовики более 30 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 170 мин и артснарядов, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили о 35 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 31 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 120 мин и 50 артснарядов, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 670 единиц", - добавили в ведомстве.
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