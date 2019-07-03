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РИА Новости

Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Вчера, 09:53
120109
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Певец Юрий Лоза прокомментировал инцидент с поездкой Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
По мнению музыканта, Пугачева воспользовалась возможностью, которая "широко практикуется" в России. В беседе с "Вечерней Москвой" Лоза заявил, что на перрон могут выезжать все "олигархи и большие бандиты", которые, помимо прочего, нередко ездят по выделенной полосе.

"Не Пугачева изобрела въезд на перрон", — сказал певец.

В понедельник в Сети появилось видео того, как Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach.
Представители дирекции железнодорожных вокзалов РЖД пообещали провести проверку, поскольку подъезд непосредственно к поездам разрешен только для спецтехники. В то же время в РЖД отметили, что машина Пугачевой ехала по технической платформе и не могла помешать пассажирам и провожающим.
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Юрий ЛозаАлла ПугачеваПроисшествия
Популярные комментарии
Вот это уже ближе к теме: "олигархи и большие бандиты"... и Пугачева. Логичный ряд.
3 июля, 10:01
Дмитрий Широков
169130335
Сначала дали слово всем ручным собачкам Алки потом уже нормальным людям!!!)))
3 июля, 09:59
Славик Н
13691225
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