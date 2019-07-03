Лоза раскритиковал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

По мнению музыканта, Пугачева воспользовалась возможностью, которая "широко практикуется" в России. В беседе сЛоза заявил, что на перрон могут выезжать все "олигархи и большие бандиты", которые, помимо прочего, нередко ездят по выделенной полосе.

В понедельник в Сети появилось видео того, как Пугачеву и ее мужа, телеведущего Максима Галкина, подвезли к вагону поезда дальнего следования Москва — Рига на автомобиле Maybach.

Представители дирекции железнодорожных вокзалов РЖД пообещали провести проверку, поскольку подъезд непосредственно к поездам разрешен только для спецтехники. В то же время в РЖД отметили, что машина Пугачевой ехала по технической платформе и не могла помешать пассажирам и провожающим.