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РИА Новости

Сибирские регионы готовы принять пострадавших от наводнения в Приангарье

Вчера, 09:50
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкЗатопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Регионы Сибирского федерального округа готовы временно разместить более 1,7 тысячи человек из пострадавших от наводнения районов Иркутской области в детских оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах, социальных учреждениях, сообщает в среду Сибирский окружной информационный центр.
"Восемь регионов Сибирского федерального округа готовы разместить более 1,7 тысячи человек из пострадавших территорий в детских оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах, социальных учреждениях. Также более 900 детей приглашаются на отдых в учреждения Тульской области, республики Северная Осетия-Алания, Ханты-Мансийский автономный округ, всероссийские оздоровительные центры "Океан", "Смена" и "Орлёнок", - говорится в сообщении.
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В Иркутской области по поручению полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, специальных служб по ликвидации последствий дождевого паводка ведет заместитель полпреда Алексей Еремеев.
По данным окружного информцентра, на сегодняшний день в Иркутской области в 28 комплексных центрах социального обслуживания населения открыты пункты сбора и выдачи продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, одежды, а также иных предметов первой необходимости. Жителям, пострадавшим от дождевого паводка, выдано 60 тонн продуктов питания, 53 тысячи литров питьевой воды. Адресную помощь получили уже 1927 граждан. Выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей произведены более 3 тысячам пострадавшим.
Как сообщалось, с 25 июня в шести районах Иркутской области из-за дождевого паводка произошло подтопление в 98 населенных пунктах 10133 жилых домов, в которых проживают 32902 человека, в том числе 7852 ребенка, 49 социально значимых объекта. С подтопленных территорий были эвакуированы 2563 человека, в том числе 574 ребенка.
По данным МЧС России, по состоянию на утро 3 июля в Иркутской области остаются подтопленными 3426 жилых дома в 31 населенном пункте трех районов, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, пять социально-значимый объектов, 3675 приусадебных участков и десять участков автодорог. Разрушено 12 мостов.
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За сутки эвакуированы 193 человека. В 15 пунктах временного размещения остаются 730 человек, в том числе 262 ребенка. По уточненной информации, за медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок. Продолжаются поисково-спасательные мероприятия. В настоящий момент неизвестной остается судьба 13 человек.
По состоянию на утро 3 июля восстановлено электроснабжение в 46 населенных пунктах из 60. Без электричества остаются 8,4 тысячи человек. В минувший вторник в тестовом режиме возобновлено движение всех видов транспорта на участке с 1491 по 1493 километр федеральной дороги Р-255 "Сибирь" в Тулунском районе. Дорожные службы продолжают восстанавливать проезжую часть и расчищать трассу.
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