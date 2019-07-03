Сибирские регионы готовы принять пострадавших от наводнения в Приангарье

Затопленные дома и размытая дорога в городе Тулун в Иркутской области

НОВОСИБИРСК, 3 июл – РИА Новости. Регионы Сибирского федерального округа готовы временно разместить более 1,7 тысячи человек из пострадавших от наводнения районов Иркутской области в детских оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах, социальных учреждениях, сообщает в среду Сибирский окружной информационный центр.

"Восемь регионов Сибирского федерального округа готовы разместить более 1,7 тысячи человек из пострадавших территорий в детских оздоровительных лагерях, санаториях, пансионатах, социальных учреждениях. Также более 900 детей приглашаются на отдых в учреждения Тульской области, республики Северная Осетия-Алания, Ханты-Мансийский автономный округ, всероссийские оздоровительные центры "Океан", "Смена" и "Орлёнок", - говорится в сообщении.

В Иркутской области по поручению полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, специальных служб по ликвидации последствий дождевого паводка ведет заместитель полпреда Алексей Еремеев.

По данным окружного информцентра, на сегодняшний день в Иркутской области в 28 комплексных центрах социального обслуживания населения открыты пункты сбора и выдачи продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, одежды, а также иных предметов первой необходимости. Жителям, пострадавшим от дождевого паводка, выдано 60 тонн продуктов питания, 53 тысячи литров питьевой воды. Адресную помощь получили уже 1927 граждан. Выплаты единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей произведены более 3 тысячам пострадавшим.

Как сообщалось, с 25 июня в шести районах Иркутской области из-за дождевого паводка произошло подтопление в 98 населенных пунктах 10133 жилых домов, в которых проживают 32902 человека, в том числе 7852 ребенка, 49 социально значимых объекта. С подтопленных территорий были эвакуированы 2563 человека, в том числе 574 ребенка.

По данным МЧС России, по состоянию на утро 3 июля в Иркутской области остаются подтопленными 3426 жилых дома в 31 населенном пункте трех районов, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, пять социально-значимый объектов, 3675 приусадебных участков и десять участков автодорог. Разрушено 12 мостов.

За сутки эвакуированы 193 человека. В 15 пунктах временного размещения остаются 730 человек, в том числе 262 ребенка. По уточненной информации, за медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок. Продолжаются поисково-спасательные мероприятия. В настоящий момент неизвестной остается судьба 13 человек.