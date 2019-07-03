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РИА Новости

Зеленский заявил о поддержке дипломатического урегулирования в Донбассе

Вчера, 09:46
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со спецпредставителем США Куртом Волтером в Торонто заявил, что Киев полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта в Донбассе, сообщила в среду пресс-служба главы государства.
Зеленский находится с трехдневным визитом в Канаде.
"Президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта в Донбассе. Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации "нормандского формата" и разведения сил и средств в Станице Луганской", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Зеленский поблагодарил Волкера за то, что лично он и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
2 июля, 12:39
Провокация в Донбассе: Зеленский мгновенно нашел "виноватых"Киев – за прекращение огня в Донбассе. Таковы слова. Дела выглядят иначе. Обстрелы самопровозглашенных республик нарастают. Возникает ощущение дежавю: опять заявления о приверженности мирному процессу на фоне не утихающих атак.
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