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РИА Новости

Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника

Вчера, 09:30
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео последствий паводка в Иркутской области.
На кадрах, снятых с беспилотника, видны огромные территории, затопленные водой, и разрушенные здания. Несколько домов смыло потоком и унесло на проезжую часть, а от некоторых построек остались только крыши и обломки.
Сейчас в регионе, где действует режим ЧС, подтоплены 3,4 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибли 18 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.
Для пострадавших собирается гумпомощь, уже доставлен груз из государственного материального резерва. Власти начали выплачивать компенсации.
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