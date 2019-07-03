Последствия паводка в Иркутской области сняли с беспилотника

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Сети появилось . В Сети появилось видео последствий паводка в Иркутской области.

На кадрах, снятых с беспилотника, видны огромные территории, затопленные водой, и разрушенные здания. Несколько домов смыло потоком и унесло на проезжую часть, а от некоторых построек остались только крыши и обломки.

Сейчас в регионе, где действует режим ЧС, подтоплены 3,4 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибли 18 человек, еще восемь числятся пропавшими без вести.