В Пакистане неизвестный устроил стрельбу в аэропорту, есть погибшие

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл - РИА Новости. Неизвестный мужчина в среду устроил стрельбу в международном аэропорту пакистанского города Лахора (провинция Пенджаб), смертельно ранив двух человек, сообщает полиция штата.

По информации правоохранителей, преступника удалось обезвредить и доставить для допроса в участок. К воздушной гавани, тем времени, стянуты дополнительные подразделения полиции. Въезд автомобилей на территорию аэропорта из соображений безопасности временно запрещен.