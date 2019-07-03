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РИА Новости

В Пакистане неизвестный устроил стрельбу в аэропорту, есть погибшие

Вчера, 09:23
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл - РИА Новости. Неизвестный мужчина в среду устроил стрельбу в международном аэропорту пакистанского города Лахора (провинция Пенджаб), смертельно ранив двух человек, сообщает полиция штата.
По информации правоохранителей, преступника удалось обезвредить и доставить для допроса в участок. К воздушной гавани, тем времени, стянуты дополнительные подразделения полиции. Въезд автомобилей на территорию аэропорта из соображений безопасности временно запрещен.
Машина полиции на одной из улиц Нью-Йорка
27 июня, 20:15
В США семь человек пострадали в результате стрельбы
В общей сложности во время стрельбы пострадали три человека, двое из которых впоследствии скончались. Инцидент спровоцировал панику среди посетителей аэропорта.
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