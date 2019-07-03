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РИА Новости

В ХМАО будут судить машиниста грейдера, засыпавшего ребенка снегом

Вчера, 09:16
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Машинист грейдера, засыпавший ребенка снегом в Когалыме, в результате чего мальчик получил травмы, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщалось ранее, 27 марта во дворе дома по улице Дружбы Народов во время работ по расчистке территории школьника придавило снегом и лопатой автогрейдера. Ребенок получил травмы ног, его здоровью причинен тяжкий вред. Следователи завели уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ".
По версии следствия, машинист спецтехники действовал в нарушение установленных правил безопасности - не убедился в том, что рядом с автогрейдером нет посторонних и начал работу по расчистке снега, не подав звуковой сигнал перед началом движения.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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