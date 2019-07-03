Затопленную трассу на востоке Красноярского края закрыли для движения

Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой.

"В Абанском районе из-за поднявшегося уровня воды в реке Бирюса на участке 19+300 км автодороги Канск - Абан - Богучаны - Пея затопило участок протяжённостью 700 метров. Глубина переливов достигает одного метра", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что движение закрыто для всех видов транспорта.

По уточненным данным краевого главка МЧС, подтопления жилых домов в Канске нет. Всего в зоне подтопления 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживают 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков. Ранее власти Красноярского края рекомендовали главам Абанского и Мотыгинского районов ввести режим повышенной готовности из-за паводков.