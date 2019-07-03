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РИА Новости

Аваков попросил ЦИК снять экс-главу администрации Януковича с выборов

Вчера, 09:03
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© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
© РИА Новости / Александр Максименко
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Архивное фото
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков направил в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) письмо с просьбой снять кандидатуру экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева с выборов в Верховную раду.
Он сообщил, что после рабочего дня в Торонто провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины из-за регистрации Клюева кандидатом в депутаты.
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"По результатам - направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - написал Аваков на своей странице в Facebook и прикрепил фотокопию письма.
В письме указано, что Клюев покинул Украину вместе с экс-президентом Виктором Януковичем и на протяжении пяти лет не проживал на территории страны и не пересекал государственную границу. Также в письме Аваков просит пересмотреть решение ЦИК о регистрации Клюева.
Ранее ЦИК по решению суда зарегистрировал Клюева кандидатом в депутаты от Либеральной партии Украины. До этого ему отказали в регистрации, поскольку Клюев не жил на Украине последние пять лет (обязательное для регистрации условие). Решение о регистрации Клюева спровоцировало крупные протесты в центре Киева.
Клюев подозревается на Украине в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск в апреле 2016 года, однако в марте 2017 года снял с розыска.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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