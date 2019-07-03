В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Гидрометцентр объявил “желтый” уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до 22.00 4 июля из-за сильного дождя, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
"Дождь. Период предупреждения до 22.00 4 июля", - уточняется в сообщении.
Днем в четверг в Москве и области будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха будет варьироваться от 17 до 19 градусов тепла, по области - от 16 до 21 градуса.
30 мая 2017, 21:45Уровни опасности погоды