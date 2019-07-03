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РИА Новости

Братский алюминиевый завод готов принять на работу людей из зоны паводка

Вчера, 08:42
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ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ готов принять на работу 100 человек из районов, пострадавших в Приангарье от наводнения, сообщает мэрия города Братска.
На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь.
"Руководство Братского алюминиевого завода заявило о готовности принять на работу порядка 100 человек, проживающих в районах ЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Братск в числе первых мобилизовался для помощи пострадавшим от паводка. К работе, которую организовала администрация города, оперативно подключились организации и предприятия, предприниматели, тысячи жителей Братска. В районы бедствия направлены спецтехника, десятки тонн грузов. В среду в Тулун и Нижнеудинск выехали работники медучреждений Братска.
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