Братский алюминиевый завод готов принять на работу людей из зоны паводка

ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ готов принять на работу 100 человек из районов, пострадавших в Приангарье от наводнения, сообщает мэрия города Братска.

На утро 3 июля в Иркутской области, где действует режим ЧС, подтопленными остаются 3,4 тысячи жилых дома в 31 населенном пункте Нижнеудинского, Тайшетского и Тулунского районов. По данным экстренных служб, погибшими числятся 18 человек, пропавшими без вести – восемь.

"Руководство Братского алюминиевого завода заявило о готовности принять на работу порядка 100 человек, проживающих в районах ЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Братск в числе первых мобилизовался для помощи пострадавшим от паводка. К работе, которую организовала администрация города, оперативно подключились организации и предприятия, предприниматели, тысячи жителей Братска. В районы бедствия направлены спецтехника, десятки тонн грузов. В среду в Тулун и Нижнеудинск выехали работники медучреждений Братска.