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РИА Новости

Третьего пострадавшего при взрыве газа на Ямале перевели в реанимацию

Вчера, 08:35
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июл - РИА Новости. Третий из шести пострадавших при взрыве газа на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе переведен в реанимацию, сообщили РИА Новости в среду в региональном департаменте здравоохранения.
Взрыв газа без последующего возгорания произошел утром в понедельник на стройплощадке на 609-м километре трассы Новый Уренгой - Тарко-Сале. Пострадали шесть человек, санавиацией их эвакуировали в городскую больницу Нового Уренгоя. Ранее в департаменте здравоохранения отмечали, что двое из них находятся в реанимации.
"Трое пострадавших находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, двое - в отделении гнойной хирургии, один пострадавший остается в терапии в удовлетворительном состоянии", - сказал в среду представитель профильного департамента.
По уточненным данным администрации Пуровского района ЯНАО, на стройплощадке завода по переработке газоконденсата взорвалась газовая смесь, которая распространилась из баллона в дренажном колодце. В компании "Ленгазспецстрой", на объекте которой произошел инцидент, сообщали РИА Новости, что для расследования на место выехала специальная комиссия.
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Ямало-Ненецкий АОПроисшествия
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