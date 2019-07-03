Третьего пострадавшего при взрыве газа на Ямале перевели в реанимацию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июл - РИА Новости. Третий из шести пострадавших при взрыве газа на стройплощадке в Ямало-Ненецком автономном округе переведен в реанимацию, сообщили РИА Новости в среду в региональном департаменте здравоохранения.

Взрыв газа без последующего возгорания произошел утром в понедельник на стройплощадке на 609-м километре трассы Новый Уренгой - Тарко-Сале. Пострадали шесть человек, санавиацией их эвакуировали в городскую больницу Нового Уренгоя. Ранее в департаменте здравоохранения отмечали, что двое из них находятся в реанимации.

"Трое пострадавших находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, двое - в отделении гнойной хирургии, один пострадавший остается в терапии в удовлетворительном состоянии", - сказал в среду представитель профильного департамента.