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РИА Новости

В Индии шесть человек погибли при прорыве дамбы, 18 пропали без вести

Вчера, 08:15
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июл - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек погибли, еще 18 пропали без вести в результате прорыва дамбы "Тиваре" в западном индийском штате Махараштра, сообщает телеканал NDTV.
Инцидент произошел в ночь на среду примерно в 280 километрах от экономической столицы страны Мумбаи. Причиной аварии, по предварительным данным, послужили сильнейшие ливни, которые обрушились на регион в воскресенье и продолжаются до сих пор. По оценкам правительства штата, только за минувшие 12 часов в Мумбаи выпало от 300 до 400 миллиметров осадков, что является рекордным показателем за последние десять лет.
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Хлынувшая из плотины вода мгновенно смела как минимум 12 находившихся поблизости одноэтажных домов. Вскоре после этого еще семь деревень, расположенных вдоль течения реки, оказались полностью затопленными. Сейчас на месте работают экстренные службы, медики и команды волонтеров. Власти не исключают, что со временем число погибших может значительно возрасти.
В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли обильные муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. В Мумбаи начались серьезные проблемы с транспортным сообщением, рушатся жилые здания, а большинство государственных и частных учреждений остаются закрытыми. По состоянию на сегодняшний день в одном только штате Махараштра за последние несколько суток из-за непогоды погибли почти 30 человек. Синоптики, тем временем, полагают, что ливни не покинут этот регион еще ближайшие несколько дней.
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